Non solo gol | perché Jonathan David è perfetto per la Juve

Non solo gol, ma anche qualità e versatilità: Jonathan David si prepara a diventare il nuovo volto della Juventus di Damien Comolli. Il talento canadese, passato a parametro zero, ha superato gli ultimi ostacoli burocratici e ora può esprimersi al massimo. Con la sua capacità di guidare l’attacco e fare la differenza, David potrebbe rappresentare la svolta tanto attesa per i bianconeri. Ecco perché il suo arrivo potrebbe rivoluzionare il nostro campionato.

Jonathan David è il primo colpo (a parametro zero) della Juventus di Damien Comolli: superato l'ultimo scoglio delle commissioni degli agenti, che si sono allineati alla volontà del giocatore. Ecco come gioca e cosa può portare il canadese, che nelle ultime stagioni si è caricato il Lilla sulle sue spalle.

Non il Napoli ma un’altra italiana: il club in vantaggio su Jonathan David – ESCLUSIVA - Jonathan David, dopo aver lasciato il Lille, è al centro di insistenti voci di mercato. Mentre il Napoli sembra allontanarsi, un'altra grande italiana si è fatta avanti con determinazione, scalando le gerarchie nella corsa per il talentuoso attaccante.

