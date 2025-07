No non mi serve E al semaforo col lavavetri finisce malissimo | automobilista in ospedale

Un episodio di violenza scuote Napoli: un anziano di 78 anni è stato brutalmente aggredito da un lavavetri mentre era fermo al semaforo. La scena, avvenuta nella zona del Porto sotto gli occhi dei passanti, mette in luce le tensioni e i rischi quotidiani nelle aree trafficate della città. È un episodio che solleva molte domande sulla sicurezza e la convivenza urbana, invitandoci a riflettere su come prevenire simili incidenti in futuro.

Un episodio di brutale violenza si è consumato nelle scorse ore a Napoli, in pieno giorno e sotto gli occhi di diversi testimoni. Un anziano di 78 anni è stato aggredito in modo violento da un lavavetri mentre si trovava fermo con la sua automobile a un semaforo. Il fatto è avvenuto nella zona del Porto, precisamente all'incrocio tra via Amerigo Vespucci e via Giulio Cesare Toscano, un punto trafficato e tristemente noto per la presenza di lavavetri abusivi che spesso si muovono tra le auto in attesa. La dinamica dell'aggressione è tanto semplice quanto inquietante. L'anziano, fermo al semaforo, avrebbe rifiutato in modo deciso il servizio di lavaggio vetri proposto da un giovane di 23 anni, originario del Ghana.

Napoli. Aggredisce anziano al semaforo dopo rifiuto al lavavetri: arrestato 23enne - Un episodio di inaudita violenza scuote Napoli: un anziano di 78 anni viene brutalmente aggredito con una spazzola da un lavavetri dopo aver rifiutato il servizio.

