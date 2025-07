Niente zuccheri alcol e social | quanto aiuta effettivamente il regime seguito da Cesare Cremonini?

Cesare Cremonini, pronto a conquistare gli stadi italiani con il suo tour sold out, ha deciso di intraprendere un regime drastico: zero zuccheri, social e alcol. Non si tratta solo di una dieta, ma di un percorso di rinascita che coinvolge corpo, mente e spirito. Ma questa sfida estrema è davvero efficace? Scopriamolo e valutiamo se può essere replicata prima di un grande evento o semplicemente come stile di vita.

P rima del suo Cremonini Live25, il tour che lo porterà in giro per gli stadi italiani, tutti sold out da tempo, fino al 2026, Cesare Cremonini ha intrapreso un particolare regime: zero zuccheri, zero social e zero alcol. Oltre la semplice dieta, quello che il cantautore bolognese cercava era una vera e propria rimise en forme spirituale quasi, che rimettesse in forma corpo, mente e spirito. Ma funziona davvero? E la si può copiare prima di un grande evento o semplicemente delle vacanze? Alimentazione corretta: dieci regole per mangiare sano X Leggi anche › Pelle e alimentazione: davvero ciò che mangiamo ci si “legge” in viso? Cesare Cremonini e niente zuccheri, social e alcol: l’esigenza di azzerare tutto. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Niente zuccheri, alcol e social: quanto aiuta effettivamente il regime seguito da Cesare Cremonini?

In questa notizia si parla di: cremonini - zuccheri - alcol - social

Cremonini: “Tour durerà due anni. Nella dieta niente alcol, zuccheri e social” - Cesare Cremonini si prepara a un tour straordinario della durata di due anni, affrontando la sfida con determinazione e disciplina.

«Zuccheri, alcol e social sono i veleni del nostro tempo».#CesareCremonini parla del suo stile di vita Vai su Facebook

No zuccheri, no social e no alcol. È davvero efficace il regime di Cesare Cremonini?; Cremonini parla del tour e della sua dieta zero zucchero; Cesare Cremonini e la dieta «niente zucchero, niente alcol, niente social». I benefici dimostrati dalla ricerca scientifica.

Cremonini: la dieta pre tour «No zucchero, alcol e social» - Niente zuccheri, né alcol né social, Cesare Cremonini non ha fatto compromessi per preparare il suo tour negli stadi: «L’energia dei biglietti venduti mi ha responsabilizzato», ha raccontato l'artista ... Come scrive msn.com

Cremonini: "Tour durerà due anni. Nella dieta niente alcol, zuccheri e social" - “Mi sono preparato al meglio per il tour, l’energia dei biglietti venduti mi ha responsabilizzato. Si legge su msn.com