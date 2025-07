Nico Gonzalez e Vinicius faccia a faccia nei minuti finali di Real-Juve | insulti e tensione alle stelle

Un duello acceso nel finale di Real Madrid-Juventus ha acceso gli animi e fatto salire la tensione alle stelle. Nico Gonzalez e Vinicius si sono affrontati faccia a faccia, scatenando insulti e momenti di grande emozione. Rudiger e l’arbitro Marciniak sono intervenuti prontamente per riportare l’ordine e salvaguardare il rispetto tra i calciatori. Continua a leggere per scoprire come si è conclusa questa scena di pura adrenalina.

Nico Gonzalez e Vinicius faccia a faccia nei minuti finali di Real Madrid-Juventus: la tensione è alle stelle, intervengono Rudiger e l'arbitro Marciniak per riportare la calma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

