Neuromancer | il teaser trailer celebra l' inizio delle riprese della serie Apple TV+ tratta da William Gibson

Preparati a entrare nel mondo futuristico di Neuromancer, la serie Apple TV+ ispirata al celebre romanzo di William Gibson. Con un teaser criptico e suggestivo, si apre una finestra su un universo cyberpunk ricco di mistero e tecnologia. Mentre celebriamo i 41 anni di questo capolavoro, le riprese sono ufficialmente iniziate, promettendo un must per gli appassionati di fantascienza e avventure digitali. La rivoluzione sta per cominciare...

Svelato il primo teaser della serie Apple TV+ che porta sullo schermo il classico cyberpunk dello scrittore di culto William Gibson. Mentre si celebra il 41° anniversario dell'uscita di Neuromante di William Gibson, Apple TV+ lancia il primo teaser dell'attesa serie Neuromancer, che porta sullo schermo il classico cyberpunk. Teaser criptico, che non mostra molto, ma ci permette di varcare le porte del Bar Chatsubo, un locale che dovrebbe essere molto familiare ai fan delle opere di Gibson. Che cosa sappiamo finora Creata per la televisione da Graham Roland e JD Dillard, Neuromancer racconta la storia di un abile hacker di nome Case (Callum Turner), che si ritrova coinvolto in una rete di spionaggio digitale e crimini ad alto rischio insieme .

