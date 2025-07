Neonata morta in culla i medici al processo smentiscono la tesi dei genitori | La piccola aveva lividi e ustioni

La tragica scomparsa della piccola Aurora Savino ha scosso tutta la comunità di Santa Maria a Vico, sollevando interrogativi e dolore. Tuttavia, i medici al processo hanno smentito la tesi dei genitori, evidenziando come la neonata presentasse lividi e ustioni che potrebbero indicare cause diverse da quelle finora ipotizzate. Un caso che ancora una volta mette sotto la lente le delicate dinamiche familiari e le responsabilità mediche.

Presentava vari lividi e segni anche dietro la schiena, tra cui alcune ustioni, la piccola Aurora Savino, la neonata di Santa Maria a Vico (Caserta) trovata morta il 2 settembre 2023 nell’abitazione in cui viveva con i genitori. E’ quanto emerso dall’esame dei medici del 118 e di quelli dell’ambulanza di rianimazione al processo per la morte della piccola in corso alla Corte d’Assise del. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Neonata morta in culla, i medici al processo smentiscono la tesi dei genitori: "La piccola aveva lividi e ustioni"

