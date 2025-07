napoli ultimi dettagli per lang

Il Napoli non si ferma e continua a sorprendere nel calciomercato. Dopo l’acquisto stellare di De Bruyne, i dirigenti azzurri stanno mettendo a segno un altro colpo: Noa Lang del PSV. Con un’intesa di massima tra club, il talento olandese potrebbe vestire la maglia partenopea per circa 30 milioni complessivi, rafforzando ulteriormente la rosa di Antonio Conte. La sessione estiva promette emozioni ancora più intense…

Il Napoli è stato ed è molto attivo in queste prime settimane di calciomercato. De Bruyne è stato il primo nuiovo acquisto, con il botto, per la società di De Laurentiis. Gli uomini di mercato della società azzurra si preparano a regalare ad Antonio Conte anche Noa Lang del Psv. Sembra che i due club abbiano trovato un’intesa di massima per 25 milioni di euro più 5 di bonus. Il classe 1999, invece, ha acconsentito a rinunciare a parte dello stipendio pur di accelerare il trasferimento. Ora non resta che sistemare gli ultimi particolari. Lo riporta la redazione di Sky Sport. Napoli e PSV cercano la quadra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com