Napoli ucciso a coltellate un 27enne

Una tragedia scuote Napoli nelle prime ore del mattino: un giovane di 27 anni, originario del Marocco, perde la vita dopo essere stato ferito a coltellate nei pressi di Porta Capuana. La sua corsa all’Ospedale del Mare si è rivelata inutile di fronte alle gravi ferite al torace. Un episodio drammatico che solleva ancora una volta il velo sul fenomeno della violenza urbana in città . Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la vicenda e individuare i responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Non c’è stato nulla da fare per un 27enne giunto nell’ospedale del mare di Napoli, nelle prime ore del mattino di oggi, con una gravissima ferita al torace. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri sarebbe stata inferta alla vittima, uomo di origini marocchine, con un coltello da sconosciuti nei pressi di Porta Capuana. Il grave episodio è avvenuto intorno alle due e mezza, in via Alessandro Poerio: a colpire sarebbero state persone sulle cui tracce ora ci sono i militari, intervenuti dopo una segnalazione al 112. Il 27enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale del Mare dove è morto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, ucciso a coltellate un 27enne

