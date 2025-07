Napoli rifiuta lavaggio del parabrezza | 78enne picchiato da un ghanese

Dieci giorni di prognosi e una lesione alla testa per avere negato a un 23enne ghanese il lavaggio del parabrezza al semaforo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Napoli, rifiuta lavaggio del parabrezza: 78enne picchiato da un ghanese

