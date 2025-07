Napoli dice ‘no’ al lavavetri e viene colpito | arrestato 23enne

A Napoli, un semplice rifiuto al lavavetri si è trasformato in una scena di violenza. Un anziano di 78 anni ha subito un'aggressione dopo aver detto "no" a un giovane di 23 anni, che ora si trova in manette. Un episodio che evidenzia ancora una volta quanto sia importante promuovere il rispetto e la sicurezza nelle nostre città. La vicenda ci invita a riflettere sul valore della convivenza civile.

(Adnkronos) – Dice "no" al lavavetri al semaforo e viene picchiato. E' accaduto a Napoli, tra via Vespucci e via Toscano. La vittima dell'aggressione un 78enne, l'aggressore un 23enne che è stato arrestato. Il giovane ha premuto il pulsante di prenotazione pedonale e ha atteso il rosso. Poi si è avvicinato alle auto ferme proponendo il

