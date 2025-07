Napoli aggressione in strada | un morto

Una tragica notte a Napoli scuote la città: un giovane marocchino di 27 anni perde la vita dopo un'aggressione in strada vicino a Porta Capuana. Un episodio drammatico che ha acceso i riflettori sulla sicurezza urbana e le tensioni crescenti in zona. Le indagini dei Carabinieri, supportate dalle immagini delle telecamere, sono ora fondamentali per fare luce su questa vicenda che ha sconvolto l’intera comunità.

10.21 Un 27enne marocchino è morto all'Ospedale del Mare, a Napoli, per una profonda coltellata al torace. L'aggressione in strada nella notte, vicino a Porta Capuana. Le prime ricostruzioni parlano di alcuni sconosciuti che lo avrebbero attaccato, durante una lite. Indagano i Carabinieri, che hanno acquisito le immagini di videocamere in zona, che potrebbero aver ripreso l'aggressione o la fuga del killer. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: aggressione - napoli - strada - morto

