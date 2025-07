Mustafa Ali | Ho rifiutato ruoli stereotipati per non imbarazzare i miei figli

Mustafa Ali ha scelto di rifiutare ruoli stereotipati in WWE per proteggere la dignità dei suoi figli e mantenere intatta la sua integrità. Dopo anni di sfide e insoddisfazioni nel mondo del wrestling, Ali ora rivela un lato più profondo della sua carriera, proprio mentre il settore fatica ad evolversi oltre gli stereotipi. Ma come può il wrestling progredire senza rinunciare alla propria identità? La risposta potrebbe risiedere nella volontà di cambiare da dentro.

Mustafa Ali ha trascorso diversi anni in WWE prima di essere licenziato nel 2023. Molti hanno sempre pensato che non fosse riuscito a esprimere tutto il suo potenziale, e ora Ali ha ammesso di aver rifiutato diverse proposte creative perché non voleva imbarazzare i suoi figli. Parlando a The Wrestling Classic, ad Ali è stato chiesto come, anche nel 2025, il mondo del wrestling faccia ancora affidamento su personaggi fortemente stereotipati basati sulla nazionalità, e quanto per lui fosse importante evitare di cadere in quella trappola: “Siamo nel 2025 e ancora oggi ci troviamo in situazioni in cui, se hai una determinata nazionalità o origine, ti propongono personaggi molto stereotipati. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net