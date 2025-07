Musei gratis a Firenze il 6 luglio per la domenica metropolitana

Se siete appassionati di arte e cultura, non perdete l'occasione di immergervi nelle meraviglie di Firenze gratuitamente! Domenica 6 luglio, la città si anima con la Domenica Metropolitana, un evento imperdibile che apre le porte dei musei civici e di Palazzo Medici Riccardi a tutti i residenti. Un weekend perfetto per scoprire, imparare e vivere appieno il patrimonio fiorentino in compagnia di visite guidate e iniziative speciali. Preparatevi a lasciarvi sorprend...

FIRENZE – La città si prepara ad aprire nuovamente le sue porte ai residenti: domenica 6 luglio torna la Domenica Metropolitana, l’appuntamento mensile che consente ai cittadini della Città Metropolitana di Firenze di accedere gratuitamente ai Musei Civici e a Palazzo Medici Riccardi. Oltre all’ingresso libero, sarà possibile partecipare a un ampio ventaglio di visite guidate, attività tematiche e iniziative culturali pensate per ogni fascia d’età. L’iniziativa è promossa da Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Fondazione MUS.E. Il programma di questa edizione è pensato per coinvolgere famiglie, giovani e adulti in un’esperienza immersiva e partecipativa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: firenze - domenica - metropolitana - musei

Firenze, invasione di croceristi. La domenica dei 100 bus: “Smog e caos: è follia” - Firenze, 26 maggio 2025 – La città è invasa da un esercito di croceristi, con 100 bus pronti a scatenare il caos.

#LessicoFiorentino Con questa rubrica vogliamo riscoprire il nostro vernacolo fiorentino, quei termini tipici del nostro parlare che usiamo sempre meno o quelli ormai caduti in disuso, per preservarne il significato e tramandarne il ricordo. #Firenze #Fiorentino Vai su Facebook

Domenica metropolitana, a luglio nuovo appuntamento con i musei gratuiti a Firenze; Domenica Metropolitana: Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi gratis per residenti; Torna la Domenica Metropolitana.

Domenica metropolitana, a luglio nuovo appuntamento con i musei gratuiti a Firenze - Il 6 luglio torna la Domenica metropolitana a Firenze, giornata durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici ... Da 055firenze.it

Firenze, la prima Domenica metropolitana del 2025: musei gratuiti per i residenti - Nella giornata del 5 gennaio, prima domenica del nuovo anno, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo ... Come scrive 055firenze.it