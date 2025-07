Morto nel cantiere a Bologna i testimoni | Sentiva molto caldo ha ripreso a lavorare ma poi è crollato

Tragedia nel cantiere di Bologna: Ait El Hajjam Brahim, imprenditore edile di 47 anni, perde la vita sotto il sole di San Lazzaro di Savena. Nonostante i testimoni lo avessero visto sorridente e senza segni di malessere, l’incidente ha scosso la comunità . La magistratura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia per ricostruire le cause di questa tragica perdita. Continua a leggere per approfondire.

Si indaga sulla morte di Ait El Hajjam Brahim, l'imprenditore edile di 47 anni morto lunedì 30 giugno dopo essersi sentito male mentre lavorava sotto il sole in un cantiere a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese. Sul decesso è stato aperto un fascicolo ed è stata disposta l'autopsia. I testimoni: "Era sorridente, non ha menzionato alcun malessere prima di crollare". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morto - cantiere - testimoni - bologna

Incidenti lavoro: cade in cantiere edile, morto operaio nel Salernitano - Tragedia sul lavoro a Scafati, Salerno: un operaio di 60 anni è deceduto dopo una caduta, probabilmente da una scala, durante lavori di ristrutturazione.

