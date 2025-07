Montelupo Fiorentino dei lettori al via la quinta edizione con Ascanio Celestini

Preparati a immergerti in un mondo di parole e storie: Montelupo Fiorentino dei Lettori torna con la sua quinta edizione, promettendo due giorni intensi di incontri, confronti e emozioni. Con ospiti di rilievo come Ascanio Celestini e tanti altri appassionati narratori, l’evento si conferma come un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura. Un’occasione unica per scoprire nuovi orizzonti letterari e condividere la passione per la lettura.

Montelupo (Firenze), 2 luglio 2025 – Ascanio Celestini, Antonella Lattanzi, Valerio Aiolli, Daniele Mencarelli e Carlo Vecce. Saranno loro i protagonisti della 5a edizione di Montelupo Fiorentino dei lettori, la manifestazione a cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano, con la co-organizzazione e il sostegno del Comune di Montelupo Fiorentino e la collaborazione di Libreria Mano Mano Piazza. Giovedì 3 e venerdì 4 luglio presso il MMAB – Montelupo Museo Archivio Biblioteca (piazza Vittorio Veneto, 11) incontri con gli autori, talk e attivitĂ per ragazze e ragazzi insieme ai protagonisti della cultura contemporanea (ingresso gratuito, info: www. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montelupo Fiorentino dei lettori, al via la quinta edizione con Ascanio Celestini

In questa notizia si parla di: montelupo - fiorentino - lettori - edizione

#dalterritorio #libri #MontelupoFiorentino “Montelupo Fiorentino dei lettori”, in partenza la 5° edizione. In programma giovedì 3 e venerdì 4 luglio la due giorni di Montelupo tra letture, libri, lectio magistralis e laboratori per l’infanzia. INFO https://shorturl.at/esqC Vai su X

Montelupo Fiorentino dei Lettori | 5ª Edizione - Libri, voci e pensieri nel cuore dell’estate Vai su Facebook

Montelupo Fiorentino dei lettori, al via la quinta edizione con Ascanio Celestini; 'Montelupo Fiorentino dei lettori', al via la 5° edizione: libri, voci e pensieri nel cuore dell’estate; Montelupo Fiorentino dei Lettori | 5ª Edizione.

Montelupo, incontri con gli autori - Due giorni di letture, incontri con autori, talk, lectio magistralis e laboratori. Si legge su msn.com

'Montelupo Fiorentino dei lettori', al via la 5° edizione: libri, voci e pensieri nel cuore dell’estate - L’edizione di quest’anno si apre con un protagonista d’eccezione come Ascanio Celestini, artista ... gonews.it scrive