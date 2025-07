Monica Bellucci e l' amore con Tim Burton | Prima viene la mia relazione e poi il lavoro

Monica Bellucci svela il suo modo di vivere l’amore, privilegiando le relazioni autentiche prima di tutto. Tra riflessi sulla bellezza, il passare del tempo e i rapporti con uomini, donne e le sue figlie, l’attrice ci regala un’intima prospettiva sulla sua vita. Con saggezza e spontaneità, Monica dimostra che ascoltare chi ci circonda è la chiave per affrontare ogni sfida con grazia e consapevolezza.

L'attrice parla del tempo che passa, della bellezza, di uomini e donne e delle figlie: «Che mi danno consigli e spesso hanno ragione».

"Tim Burton è la persona con cui sto, lo rispetto tanto. Sto con l'uomo. È chiaro che in casa mia parliamo di cinema e arte, ho anche una figlia attrice" Monica Bellucci ha parlato della sua vita privata: dalla relazione con Tim Burton all'amore per le sue figlie

