Il Mondiale per Club entra nel vivo con uno scontro imperdibile: Borussia Dortmund contro Real Madrid nei quarti di finale. I Blancos, freschi vincitori contro la Juventus, si preparano a una sfida impegnativa contro i tedeschi, che hanno conquistato l’accesso superando il Monterrey. Una partita ricca di emozioni e sorprese, pronta a scrivere nuove pagine di questa competizione straordinaria. Chi avanzerà in semifinale? Resta con noi per scoprirlo!

Milano, 2 luglio 2025 – Sarà il Borussia Dortmund a sfidare il Real Madrid nei quarti di finale del Mondiale per Club. I Blancos, reduci dalla vittoria di misura ai danni della Juventus, si scontreranno con i tedeschi, che negli ottavi hanno ragione del Monterrey. Anche in questo caso affermazione con il minimo scarto, dato che i gialloneri si impongono per 2-1 sul campo del Mercedes Benz Stadium di Atlanta, grazie alla doppietta nel giro di 10 minuti (fra il 14' e il 24') di Guirassy, che sale a quota 37 gol in 49 partite stagionali. Il destino del match, alla fine del primo tempo, sembra già segnato e invece in avvio di ripresa Berterame accorcia le distanze, riaccendendo le speranze dei messicani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mondiale per Club, il Borussia sfiderà il Real Madrid. Il quadro completo dei quarti

