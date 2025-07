Modric voglia di Milan | pronto a ridursi le vacanze ecco quando può arrivare

Dopo aver concluso il Mondiale per Club con il Real Madrid, Luka Modric è pronto a fare il grande salto e vestire la maglia del Milan. La sua voglia di sfide nuove e l’entusiasmo dei tifosi rossoneri alimentano le aspettative: ecco quando potrebbe sbarcare a Milano e cosa aspettarsi da questa sorprendente operazione di mercato, che potrebbe cambiare le sorti del Diavolo.

Le ultime sull'arrivo di Luka Modric al Milan dopo la fine del Mondiale per Club con il Real Madrid. Tutti i dettagli in merito al croato Luka Modric è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua leggendaria carriera, questa volta con i colori rossoneri. Il regista croato, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Milan, trattativa ai dettagli per Modric: possibile chiusura nei prossimi giorni | Primapagina - Il Milan si prepara a scrivere un capitolo da sogno con Luka Modric! La trattativa è ora ai dettagli e potrebbe concludersi nei prossimi giorni, un colpo che non solo rinforzerebbe la squadra, ma accenderebbe l’entusiasmo dei tifosi in un periodo di grande fermento nel calcio italiano.

Voglia di Milan. La Gazzetta: Modric è pronto a tagliarsi le ferie; Calciomercato Milan, il gesto di Modric che fa impazzire di gioia i tifosi; Il nerazzurro sfida Modric: "Se firma col Milan, il derby sarà un sogno".

Milan, rivoluzione a centrocampo: Modric e Ricci per cambiare il cuore della squadra - Il Milan pronto a rivoluzionare il centrocampo: Modric e Ricci cambiano il gioco dei rossoneri, meno corsa e più palleggio Per ripartire con ambizioni rinnovate, il Milan ha scelto di rifondare il cuo ... calcionews24.com scrive

Milan, Tare annuncia Modric e svela anche il nuovo centravanti - Il Milan di Massimiliano Allegri è pronto a riscattare il campionato negativo di questa ... Lo riporta fantamaster.it