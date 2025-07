Mister Mancini tifa Acquaroli nelle Marche | Ha fatto tantissimo per la mia regione Ed è una persona perbene spero vinca

Mister Roberto Mancini, simbolo del calcio italiano e uomo di grande spessore, sorprende tutti abbracciando una causa politica a favore di Francesco Acquaroli nelle Marche. Con parole piene di stima, evidenzia i successi del governatore, dimostrando come il suo talento vada oltre il campo da gioco. Un gesto che unisce passione sportiva e impegno civico, lasciando intendere che anche i grandi campioni possono fare la differenza fuori dal rettangolo verde.

Mister Roberto Mancini e la scelta di campo che non ti aspetti da un uomo di calcio. L’ex ct della Nazionale vincitrice degli Europei si schiera apertamente e motivatamente per il governatore del centrodestra, candidato alla prossima tornata regionale in autunno. “Francesco Acquaroli ha fatto un gran lavoro nelle Marche, ha governato non bene ma benissimo, e io spero proprio che rivinca”. Un bell’assist dei suoi che il fuoriclasse consegna al Foglio. Ed è un grande assist per la partita regionale che al momento vede Matto Ricci, il candidato del centrosinsitra alle prese con la “grana” Affidopoli. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Mister Mancini tifa Acquaroli nelle Marche: “Ha fatto tantissimo per la mia regione. Ed è una persona perbene, spero vinca”

