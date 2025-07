Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si frequentano da mesi | tutti i dettagli

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: una storia d’amore che si svela tra effusioni pubbliche e weekend intimi. Dopo mesi di flirt nascosti, la coppia è stata sorpresa in un romantico soggiorno in barca a Capalbio, confermando il legame ormai consolidato. Un amore che nasce ufficialmente, ma che vanta già un anno di conoscenza profonda. Ecco tutti i dettagli di questa affascinante love story...

Michelle Hunziker è innamorata: prosegue la storia d’amore con Nino Tronchetti Provera, dopo che la coppia è stata sorpresa in pubblico. E ora sono stati avvistati insieme durante una vacanza in barca, un weekend a Capalbio. La storia è ufficialmente confermata: si frequentano da mesi, ma si conoscono da circa un anno. Tutti i dettagli. Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, la storia è ufficiale: i dettagli. Intenti a scambiarsi effusioni in pubblico, insieme al concerto di Vasco e ora un weekend al mare nella splendida cornice di Capalbio: tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera è amore e a confermarlo è anche il settimanale Chi. 🔗 Leggi su Dilei.it