Michelle Hunziker da Milano a San Cassiano per una fuga dal caldo | Con le mie cucciole al fresco

Michelle Hunziker sceglie la frescura delle Dolomiti per sfuggire al caldo di Milano, portando con sé le sue care cucciole, Sole e Celeste. Da sempre innamorata di San Cassiano, la showgirl condivide sui social scorci mozzafiato di questa meraviglia alpina, dimostrando ancora una volta come il cuore trovi rifugio tra le montagne. Michelle...

Milano, 2 luglio 2025 – Fuga dal caldo di Milano. Michelle Hunzike r ha lasciato il capoluogo lombardo, dove vive, ed è partita per la montagna insieme alle sue figlie Sole e Celeste. La destinazione? Il suo posto del cuore, San Cassiano, in Alto Adige. A rivelarlo è stata la stessa presentatrice tv che, sul suo profilo Instagram, ha postato alcune fotografie che la immortalano proprio sulle Dolomiti. San Cassiano, luogo del cuore. Michelle ama molto il mare, ma ha anche una grande passione per la montagna. E spesso sceglie di trascorrere qualche giorno sulle Dolomiti, location a lei particolarmente cara, che sui social definisce ‘casa’. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Michelle Hunziker, da Milano a San Cassiano per una fuga dal caldo: “Con le mie cucciole al fresco”

