Friedrich Merz ha acceso il dibattito politico tedesco con parole decise, sostenendo che il Bundestag non è un tendone da circo, in risposta alla decisione di non esporre la bandiera arcobaleno durante il Pride di Berlino. Una posizione che ha sollevato vibranti reazioni tra i partiti di opposizione, tra cui Verdi e Sinistra, evidenziando come le scelte simboliche diventino spesso terreno di scontro tra valori e ideologie.

«Il Bundestag non è un tendone del circo di Francoforte». Con queste parole il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha annunciato il proprio sostegno alla decisione di Julia Klöchner, la presidente del parlamento, di non issare la bandiera arcobaleno in vista del Pride di Berlino in occasione del Cristopher Street Day del 26 luglio che celebra gli Lgbtq+ e la lotta alla discriminazione. Scelta criticata, tra gli altri, dai Verdi e dalla Sinistra. «Stiamo parlando del parlamento tedesco», ha spiegato all’agenzia Dpa. «E nel parlamento tedesco non vengono issati ogni giorno stendardi a caso, bensì la bandiera nazionale tedesca e quella europea». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Merz contro la bandiera arcobaleno al Bundestag per il Pride: «Non è un circo»

