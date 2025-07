Mercato Juve | centrocampo in movimento il club bianconero ha messo gli occhi su un talento di Premier League! Di chi si tratta e a chi interessa il calciatore

Il mercato della Juventus è in fermento: il club bianconero guarda oltre i confini italiani e si concentra su un giovane talento della Premier League. Comolli, con la sua visione strategica, ha individuato un centrocampista classe 2003 come obiettivo di assoluta qualità per rinforzare il centrocampo. Ma di chi si tratta e quali squadre sono interessate? Scopriamo insieme i dettagli di questa operazione di mercato che potrebbe ridisegnare il volto della rosa bianconera.

Mercato Juve: Comolli ha messo nel mirino un obiettivo di qualità per rinforzare il centrocampo! Di chi si tratta. La Juventus è alla ricerca di un rinforzo di qualità per il proprio centrocampo e, secondo quanto riportato da 90min, avrebbe individuato un giovane talento della Premier League come obiettivo principale. Il club bianconero ha messo nel mirino un centrocampista classe 2003, considerato come uno dei maggiori prospetti emergenti a livello internazionale: il suo nome è Harvey Elliott. Questo giovane, che gioca nel Liverpool, ha attirato l’attenzione anche di altre grandi squadre, tra cui l’ Inter. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve: centrocampo in movimento, il club bianconero ha messo gli occhi su un talento di Premier League! Di chi si tratta e a chi interessa il calciatore

In questa notizia si parla di: centrocampo - juve - messo - talento

Juve Stabia-Palermo, le probabili formazioni: Segre torna sulla trequarti, a Blin e Gomes le chiavi del centrocampo - Domani sera alle 19.30, il Palermo sfiderà la Juve Stabia al Menti nel primo turno dei playoff, in cerca di riscatto dopo una stagione deludente.

#Ederson è il primo nome per il centrocampo della #Juve Il punto sul talento brasiliano Vai su X

La Juventus ha chiuso per Jonathan David, portando in Italia un giocatore dal grande talento. L'acquisto del canadese, però, non esclude l'eventuale arrivo di Victor Osimhen, vista la situazione Vlahovic, in procinto di lasciare i bianconeri. Igor Tudor potrebbe Vai su Facebook

Dall'Inghilterra: occhi puntati su Elliott del Liverpool, c'è anche l'Inter; Juve Stabia - Mercato, fari puntati sul centrocampo: Correia e Ruggiero nel mirino; Pogba invece di criticare la Juventus, pensasse a quanto talento ha sprecato (Il Giornale).

Elliott Juve, dall’Inghilterra non hanno dubbi: anche i bianconeri in corsa per la stella del Liverpool. Fissato il prezzo - I Reds avrebbero già fissato il prezzo La Juve è alla ricerca di un rinforzo di qualità per il ... Scrive juventusnews24.com

Fiorentina segue Elliot del Liverpool? Dall’Inghilterra rilanciano l’interesse di Juventus e Inter - Questa condizione permetterebbe al Liverpool di mantenere un certo controllo sul futuro di Elliott, lasciandogli la possibilità di tornare ad Anfield in un secondo momento, e allo stesso tempo ... Come scrive msn.com