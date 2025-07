Mercato Inter né Ederson né Rovella | c’è un nome nuovo nella testa di Marotta e Ausilio!

Il mercato dell'Inter si infiamma: dopo le voci su Ederson e Rovella, un nuovo nome sta emergendo nella mente di Marotta e Ausilio. La possibile partenza di Calhanoglu apre un nuovo capitolo nel centrocampo nerazzurro, e il club sembra essere pronto a sorprendere con una scelta intrigante dalla Serie A. Quale sarà il prossimo passo per rinforzare la mediana? Restate sintonizzati, perché le novità non mancheranno.

Anche lui può arrivare dalla Serie A. Il mercato Inter potrebbe vivere una svolta importante a centrocampo. Dopo le voci insistenti sul possibile addio di Hakan Calhanoglu, il club meneghino sta valutando diverse opzioni per sostituire il regista turco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, oltre ai giĂ noti nomi di Ederson dell’Atalanta e Nicolò Rovella della Lazio, nelle ultime ore è emerso un profilo finora mai accostato con decisione alla Beneamata: si tratta di Morten Frendrup. Il centrocampista danese, classe 2001, si è messo in luce nell’ultima stagione con la maglia del Genoa, distinguendosi per intensitĂ , duttilitĂ e grande senso tattico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, nĂ© Ederson nĂ© Rovella: c’è un nome nuovo nella testa di Marotta e Ausilio!

