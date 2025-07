Meloni ricevuta in udienza da Papa Francesco | Un piacere e un onore

Un momento di grande rilevanza istituzionale e spirituale, quello vissuto oggi da Giorgia Meloni durante l’udienza con Papa Francesco. In un gesto di rispetto e collaborazione, il colloquio sottolinea l’impegno condiviso tra Italia e Santa Sede su temi fondamentali per il nostro futuro e quello del mondo. Un incontro che rafforza i ponti tra politica e fede, aprendo nuove prospettive di dialogo e cooperazione.

"È stato un piacere e un onore essere ricevuta in udienza oggi da Sua Santità Papa Francesco". Con queste parole, accompagnate da una foto insieme al Pontefice pubblicata su Facebook, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato l'incontro avvenuto oggi in Vaticano. Un colloquio che conferma il dialogo costante tra il Governo italiano e la Santa Sede su temi cruciali per il Paese e la comunità internazionale.

In questa notizia si parla di: meloni - ricevuta - udienza - papa

