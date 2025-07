Meloni bene impegno Santa Sede su crisi Ucraina e Gaza

Giorgia Meloni, premier italiana, ha incontrato oggi Sua Santità Leone XIV in un gesto di dialogo e collaborazione tra Italia e Santa Sede. Durante l’udienza nella Biblioteca privata del Palazzo Apostolico, Meloni ha consegnato un omaggio artistico e ha rafforzato il suo impegno su questioni globali come la crisi in Ucraina e Gaza. Un incontro che sottolinea l’importanza della diplomazia per affrontare le sfide internazionali e promuovere la pace.

La premier Giorgia Meloni si è recata oggi in visita ufficiale da Sua Santità Leone XIV. Ricevuta in udienza dal Santo Padre nella Biblioteca privata del Palazzo Apostolico, al termine del colloquio ha consegnato in dono al Papa una veduta seicentesca della Chiesa dei Santi Domenico e Sisto e dell'antico monastero domenicano che ospita l'Angelicum, la Pontificia Università 'San Tommaso d'Aquino' dove Leone XIV ha compiuto un tratto significativo della sua formazione. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. Nella delegazione italiana erano presenti i Vicepresidenti del Consiglio, Antonio Tajani e Matteo Salvini, e il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

