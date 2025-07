Medioriente | media oltre 30 morti a Gaza in raid Israele dall’alba

La spirale di violenza si intensifica nella Striscia di Gaza, dove dall’alba di oggi sono oltre 30 i palestinesi vittime di raid israeliani, tra cui bambini e civili innocenti. Un crescendo di sangue e sofferenza che solleva ancora più preoccupazioni sulla fragile pace della regione. La situazione rimane critica e in continua evoluzione, lasciando il mondo a chiedersi come possa essere fermata questa drammatica escalation.

Milano, 2 lug. (LaPresse) – Sono oltre 30 i palestinesi in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza dall’alba di oggi. Lo riporta Al Jazeera citando fonti ospedaliere. Fra i morti ci sono 6 persone uccise in un attacco con droni contro tende che ospitavano sfollati ad al-Mawasi, a ovest di Khan Younis, nel sud della Striscia. Altre 10 persone, perlopiù bambini, sono rimaste ferite nell’attacco, secondo fonti mediche. Inoltre 5 persone, fra cui alcuni bambini, sono state uccise in un attacco aereo israeliano a Deir el-Balah, nel centro di Gaza. E un altro attacco aereo israeliano contro una casa nel quartiere di Tuffah, a Gaza City, ha provocato 4 morti, fra cui 2 bambini, secondo quanto riferito da una fonte dell’ospedale al-Ahli Arab ad Al-Jazeera Arabic. 🔗 Leggi su Lapresse.it