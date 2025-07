MediArte accende i riflettori sulla musica | un nuovo progetto musicale con Ester Formica Pako Tosto e Paolo Emilio Peluso

Mediarte accende i riflettori sulla musica con un entusiasmante nuovo progetto che coinvolge tre protagonisti di spicco: Ester Formica, Pako Tosto e Paolo Emilio Peluso. Nella puntata di “MEDIARTE…Pillole di Cultura”, condotta da Lucio Di Mauro, esploreremo le canzoni che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia musicale. Un viaggio tra emozioni e ricordi che promette di sorprenderci e ispirarci ancora di più.

Nella nuova puntata di "MEDIARTE.Pillole di Cultura.ovvero un Concentrato di Eventi", il conduttore Lucio Di Mauro annuncia un focus interamente dedicato alla musica, con un viaggio tra le canzoni che hanno segnato la storia e lasciato un segno nell'immaginario collettivo. Proprio in questa cornice prende vita un nuovo progetto musicale che vede protagonisti tre volti noti della scena artistica: Ester Formica, Pako Tosto e Paolo Emilio Peluso. Un'iniziativa che si preannuncia ricca di contaminazioni, storie da raccontare e sonorità capaci di unire generazioni e culture diverse. Il programma MediArte, ideato e condotto da Di Mauro, si conferma ancora una volta un contenitore culturale dinamico, capace di intrecciare musica, teatro, arte e attualità.

