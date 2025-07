Maxima d’Olanda le tre principesse e… Mambo! Il barboncino di corte conquista il ritratto estivo della famiglia reale olandese

Maxima d’Olanda, insieme alla famiglia reale, si presenta nel suo ritratto estivo, tra sorrisi luminosi e un tranquillo prato di fronte ai giardini di Huis ten Bosch. Un’immagine di serenità che cattura l’essenza di una famiglia unita e felice, con Mambo, il simpatico barboncino di corte, a fare da protagonista. Una scena che va oltre la semplice foto, rivelando il calore e la gioia di un’estate regale.

U n prato curato, i giardini del palazzo Huis ten Bosch come sfondo e cinque volti sorridenti che si godono un raro momento di tranquillità in famiglia. Così la regina Maxima d’Olanda, insieme al re Willem-Alexander e alle tre figlie – Amalia, Alexia e Ariane – ha dato il benvenuto all’estate con il tradizionale ritratto stagionale. Con loro, anche Mambo, il barboncino ormai protagonista delle ultime uscite ufficiali. Molto più di una photo opportunity, un’occasione di calore familiare che racconta l’equilibrio nella famiglia reale olandese tra doveri e affetto, tra rappresentanza e quotidianità. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Maxima d’Olanda, le tre principesse e… Mambo! Il barboncino di corte conquista il ritratto estivo della famiglia reale olandese

