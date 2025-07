Maxi evasione su voli privati a Capodichino coinvolte 134 società

Una maxi evasione fiscale scuote Napoli: oltre due milioni di euro nascosti tra voli privati e aerotaxi dal 2020 al 2023. La Guardia di finanza ha smascherato un vasto sistema illecito coinvolgendo 134 società , evidenziando come l’evasione abbia sfruttato il settore degli aerei privati per eludere il fisco. Questo caso mette in luce le sfide della lotta all'evasione fiscale e la necessità di controlli più severi nel settore dell'aviazione privata.

NAPOLI (ITALPRESS) – La Guardia di finanza di Napoli ha segnalato all'Agenzia delle Entrate un'evasione fiscale di oltre 2 milioni di euro, relativa al periodo 2020 – 2023, derivante dal mancato versamento dell'imposta erariale prevista per i voli privati effettuati da cittadini italiani e stranieri, per mezzo di compagnie aeree specializzate, cosiddetti "aerotaxi". L'imposta, istituita nel 2011, il cui importo varia in funzione della tratta percorsa (10 euro in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri, 100 euro per tragitti compresi tra 100 e 1.500 chilometri e 200 euro per tragitti superiori), è dovuta da ciascun passeggero trasportato, mediante aeromobile o elicottero, al vettore aereo, sul quale ricade l'obbligo del successivo versamento nelle casse dell'Erario.