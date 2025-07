Maturità 2025 non mancano gli strafalcioni | c’è una sorpresa

La maturità 2025 si avvicina, tra imprevisti e sorprese, anche tra gli insegnanti. Le alte temperature hanno messo a dura prova studenti e docenti, rendendo le prove ancora più intense. Nonostante tutto, il successo è vicino: è il momento di riflettere su questa esperienza unica, ricca di sfide e di soddisfazioni, pronti a scrivere il capitolo successivo della propria vita con fiducia e determinazione.

La maturità si avvia ormai alla conclusione ed è tempo anche dei cosiddetti strafalcioni durante gli orari. E attenzione che a sbagliare sono anche i professori La maturità di quest'anno è stata condizionata fortemente dal caldo. Temperature alte che hanno reso la vita molto difficile anche agli stessi alunni. Studiare durante giornate bollenti non è stato facile, ma alla fine si è riusciti a raggiungere l'obiettivo e sedersi al tavolo per cercare di chiudere al meglio il proprio percorso scolastico. Ma, come succede ogni anno, non sono mancati gli strafalcioni.