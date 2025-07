Matteo Renzi annuncia la svolta | il futuro dell’ex premier

Matteo Renzi torna a scuotere il panorama politico italiano annunciando una svolta decisa per il futuro del paese. Con un occhio critico, l’ex premier denuncia le difficoltà delle famiglie italiane e smentisce le narrazioni ufficiali sulla ripresa economica, puntando il dito contro il governo Meloni. In un’intervista a La Stampa, Renzi mette in luce i dati Istat che dipingono uno scenario ben diverso da quello presentato dalle istituzioni. È il momento di approfondire cosa si nasconde dietro queste parole.

"Le famiglie stanno peggio, altro che ripresa ". Il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi, non usa mezzi termini nel commentare i dati economici dell'Italia. In un'intervista a la Stampa, l'ex premier ha puntato il dito contro il governo Meloni, accusandolo di manipolare la percezione della ripresa economica mentre la realtà dei cittadini racconta ben altro. A far scattare la polemica, l'ultimo rapporto Istat che certifica un nuovo aumento della pressione fiscale nel primo trimestre del 2025. « La pressione fiscale continua a salire – ha detto Renzi – ed è una tendenza ormai strutturale. La premier si vanta che ci siano più contribuenti? Bene, ma sappia che il merito è delle riforme del 2015, come la fatturazione elettronica e la dichiarazione precompilata, che allora lei osteggiava ».

