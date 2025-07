Marcheno gettò lo zio nella fonderia di famiglia | la Corte europea ammette il ricorso di Giacomo Bozzoli

In un caso che scuote l’Italia, Giacomo Bozzoli, imprenditore bresciano condannato all’ergastolo per l’omicidio dello zio, ha portato il suo ricorso davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La decisione di ammettere il suo appello apre nuovi spiragli di giustizia e solleva interrogativi sulla solidità delle prove e sul rispetto dei diritti umani. Un episodio che potrebbe cambiare le sorti del suo destino e riaccendere il dibattito sulla verità e la legalità.

L'imprenditore bresciano Giacomo Bozzoli condannato all'ergastolo per l'assassinio dello zio ma sempre dichiaratosi innocente, ricorre alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che dichiara ammissibile la sua richiesta.

Dopo tre gradi di giudizio, 11 giorni di latitanza tra l'Italia e la Spagna e l'arresto nella sua villa di Soiano (in provincia di Brescia), il processo a carico di Giacomo Bozzoli potrebbe non essersi ancora concluso. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha dichiarato

