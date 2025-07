Mara Venier furiosa bufera alla RAI | terremoto Domenica In protesta coi vertici e minacce

Un’ombra di tensione si staglia sull’appuntamento annuale dei palinsesti Rai, con Mara Venier al centro di una bufera che scuote la rete pubblica. La presentazione dei programmi 2025-26 si preannuncia ricca di sorprese, ma anche di polemiche e assenze inaspettate. Tra proteste, minacce e un vero e proprio terremoto interno, il clima a Napoli è infuocato: cosa accadrà nel mondo della televisione di Stato?

Polemiche e assenze, palinsesti Rai tra tensioni e annunci attesi. Mara Venier pronta a disertare un evento importante L’appuntamento ufficiale per la presentazione dei palinsesti Rai 2025-26 si è caricato di grande attesa ma anche di tensioni inaspettate. La rete di Stato, come ogni anno, raduna a Napoli i suoi volti più rappresentativi per annunciare le novità della stagione. Tuttavia, stavolta l’evento è stato preceduto da polemiche che hanno messo in luce crepe tra alcuni conduttori e i vertici di viale Mazzini. L’occasione, che dovrebbe celebrare il futuro della televisione pubblica, si sta invece trasformando in un campo minato di dissensi e proteste. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Mara Venier furiosa, bufera alla RAI: terremoto Domenica In, protesta coi vertici e minacce

In questa notizia si parla di: mara - venier - vertici - furiosa

“Ho un problema importante”: Mara Venier, la confessione in lacrime - Durante il Salone del Libro di Torino, Mara Venier ha commosso il pubblico con una confessione sincera e toccante, rivelando lati nascosti della sua vita privata.

“Mara Venier furiosa con la Rai”. Cosa sta succedendo • "Mara Venier furiosa e in protesta con i vertici Rai", la conduttrice dissente con alcune decisioni della dirigenza. I motivi. Vai su X

“Mara Venier furiosa con la Rai”. Cosa sta succedendo; Domenica In, Mara Venier minacca di saltare i palinsesti Rai. La protesta dopo i cambi (sgraditi); Mara Venier furiosa per la gaffe con D'Urso: Volevo dire 'Doc'. Basta polemiche non si può dire niente.

“Mara Venier furiosa con la Rai”. Cosa sta succedendo - "Mara Venier furiosa e in protesta con i vertici Rai", la conduttrice dissente con alcune decisioni della dirigenza. msn.com scrive

Mara Venier furiosa: "Mia immagine usata illecitamente, ho fatto la denuncia"/ Cos'è successo: il duro sfogo - IlSussidiario.net - Mara Venier furiosa: "Ho sporto denuncia, la mia immagine è stata usata illecitamente organizzata una falsa intervista", cosa l'è successo. Lo riporta ilsussidiario.net