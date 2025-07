Maggioranza sul filo settembre difficile per Ursula

Settembre si preannuncia come un mese cruciale per Ursula von der Leyen, alle prese con sfide interne e esterne che minacciano la stabilità della sua leadership. L'annuncio della sospensione della direttiva sulle dichiarazioni ambientali ha scosso le acque politiche europee, alimentando tensioni tra alleati e oppositori. In un clima già teso, i Cinquestelle osservano con attenzione, pronti a giocare le proprie carte in un momento decisivo.

L’annuncio del ritiro della direttiva sulle dichiarazioni ambientali (Green Claims) da parte della Commissione Europea è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Persino i Socialisti europei hanno alzato la voce contro la presidente Ursula von der Leyen, considerata troppo sensibile alle istanze del Ppe e delle destre. Per i Cinquestelle è . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Maggioranza sul filo, settembre difficile per Ursula

In questa notizia si parla di: ursula - maggioranza - filo - settembre

Il Green Deal fa litigare (di nuovo) l’Ue: che cos’è la direttiva sul «greenwashing» e perché fa tremare la maggioranza Ursula - Il Green Deal torna a scuotere le fondamenta dell'Unione Europea, riaccendendo il dibattito sulla tutela ambientale e il greenwashing.

Maggioranza sul filo, settembre difficile per Ursula; Sisma 2016, Castelli: Ricostruzione strumento per ridare forza al Centro-Italia; Ecobonus e bonus casa, Enea: online portale per invio dati 2025.

Maggioranza sul filo, settembre difficile per Ursula – Ascolta - L'annuncio del ritiro della direttiva sulle dichiarazioni ambientali (Green Claims) da parte della Commissione Europea è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. msn.com scrive

La maggioranza Ursula trema sul green. Schlein strappa - Figlio di un compromesso sottile, il patto tra popolari, socialisti e liberali che soltanto un anno fa consegnò per la seconda volta le chiavi dell'Europa a Ursula von der Leyen traballa sotto il peso ... Come scrive ansa.it