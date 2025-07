Mads Pedersen sbaglia totalmente traiettoria e investe in pieno un bambino | l'impatto è spaventoso

Un incidente scioccante scuote i Campionati nazionali di ciclismo in Danimarca: Mads Pedersen, durante una crono, perde il controllo e investe un bambino, creando un momento di paura e tensione. Tuttavia, il campione dimostra grande cuore e sensibilitĂ , assicurandosi che il piccolo stia bene e offrendo supporto concreto. Un episodio che ci ricorda quanto siano fragili i momenti di vittoria e l'importanza di valori umani al di sopra di ogni risultato sportivo. Continua a leggere

Durante la cronometro per i Campionati nazionali di ciclismo in Danimarca, Mads Pedersen ha vinto la medaglia d'oro malgrado un incredibile incidente: uscito da una curva a tutta velocitĂ ha falciato un bambino sulla ciclabile. Alla fine, un enorme spavento ma nulla piĂą: dopo il successo ha regalato al ragazzino casco e maglietta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

