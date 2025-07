Macron ci riprova con Putin ma Mosca non cede | I territori conquistati sono nostri

Dopo oltre due anni di conflitti e tensioni crescenti, la scena internazionale assiste a un nuovo tentativo di dialogo tra Macron e Putin, ma Mosca si mostra inflessibile: i territori conquistati sono considerati propri. Mentre le bombe continuano a cadere e le parole si scontrano, il rischio di escalation rimane alto. In questa complessa partita di potere, nessuno sembra disposto a cedere, lasciando il mondo sospeso tra speranza e timore di un'escalation definitiva.

Sono passati 1224 dall'inizio della guerra in Ucraina e 635 dall'inizio del conflitto nella Striscia di Gaza. Si continua a discutere di raggiungere il cessate il fuoco ma le bombe non smettono di esplodere. Quello tra Mosca e Parigi, un colloquio telefonico colorato: Putin ha accusato gli Stati occidentali di aver "ignorato gli interessi della sicurezza russa, creato una testa di ponte anti-russa in Ucraina e tollerato le violazioni dei diritti dei residenti russofoni". Macron ha lanciato un appello allo zar per dichiarare "al piĂą presto una tregua" con Kiev. Cosa ne resta? Ancora un disallineamento sulla declinazione stessa di cessate il fuoco.