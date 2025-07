L’ultima giravolta di Salvini | non è più pacifista

L’ultima giravolta di Salvini sorprende tutti: da pacifista convinto a protagonista di un cambio di rotta netto e inatteso. Mentre Bruxelles spinge per un massiccio riarmo, il leader della Lega ribalta la narrazione, sostenendo che “mentre si parla di armi e guerra, la Lega lavora per la pace”. Un'evoluzione che scuote il panorama politico e apre nuovi scenari. Ma quali sono le vere motivazioni dietro questa svolta improvvisa?

Incredibile ma vero. L’ultima giravolta di Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché leader del Carroccio, è davvero da brividi. “Mentre qualcuno a Bruxelles continua a parlare di armi e guerra, la Lega lavora per la pace”, ha continuato a ripetere come un disco rotto Salvini in questi ultimi mesi, opponendosi al piano di riarmo da 800 miliardi di euro della Commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen. “Quello che per la Lega non ha senso è fare centinaia di miliardi di euro di debito, non per le scuole, gli ospedali o le pensioni ma per nuove armi”, denunciava ancora Salvini, arrivando a dare del “matto” al presidente francese Emmanuel Macron, colpevole di parlare di esercito europeo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - L’ultima giravolta di Salvini: non è più pacifista

In questa notizia si parla di: salvini - ultima - giravolta - pacifista

Barbara d’Urso approda in Rai per merito di Salvini? L’ultima indiscrezione - Secondo ultime indiscrezioni, Barbara D’Urso approderà in Rai a gennaio 2026 con un nuovo show domenicale.

Giuseppe Conte: da militarista a pacifista. L’ennesima giravolta di chi le prova tutte pur di racimolare qualche consenso in più. Che sfacciataggine,... Vai su Facebook

L’ultima giravolta di Salvini: non è più pacifista; Papeete, Putiniano, Papaboy Salvini si scopre pacifista ed elogia Francesco (fino alla prossima giravolta); L’ultima giravolta di Trump fa respirare Meloni su dazi anti-Ue e sostegno all’Ucraina.

L’ultima giravolta di Salvini: non è più pacifista - Il vicepremier leghista punta a inserire il Ponte sullo Stretto come opera per la sicurezza ... Secondo lanotiziagiornale.it

La giravolta di Salvini - Il Foglio - Dopo le consultazioni il leader della Lega fa dietrofront e chiede al M5s di tornare a governare. Da ilfoglio.it