Louis Vuitton reinventa il concetto di lusso in Cina | tra design futuristico cultura urbana e nuove rotte di viaggio

Louis Vuitton rivoluziona il concetto di lusso in Cina con The Louis, un’installazione immersiva a Shanghai che fonde design futuristico, cultura urbana e nuove rotte di viaggio. Questo spazio unico non è solo una boutique, ma un’esperienza multisensoriale in grado di riscrivere il rapporto tra moda, spazio e narrazione. Un vero e proprio simbolo di un lusso innovativo che abbraccia le radici culturali e il futuro della città.

C’è un nuovo luogo a Shanghai tutto Louis Vuitton che sta riscrivendo il rapporto tra moda, spazio e narrazione. Si chiama The Louis ed è molto più di una semplice boutique: è un ambiente immersivo dove si incontrano architettura contemporanea, esperienza sensoriale e identità culturale. Una struttura scenografica che sembra galleggiare tra i palazzi della metropoli cinese e che racconta, in modo visivo e tangibile, la nuova filosofia di Louis Vuitton in Asia. The Louis: arriva in Cina, a Shanghai, la nuova boutique di Louis Vuitton (che è più di una boutique). Nel cuore pulsante di Wujiang Road, tra vetrine ultramoderne e una delle aree commerciali più vivaci della città, il brand francese ha aperto uno spazio che fonde retail, gastronomia e arte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Louis Vuitton reinventa il concetto di lusso in Cina: tra design futuristico, cultura urbana e nuove rotte di viaggio

