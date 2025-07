Lotta Europei under 20 | ripescaggi per Comini attesa per le gare femminili

I Campionati Europei U20 di lotta al PalaMare di Caorle sono nel vivo, con emozionanti ripescaggi e attese per le gare femminili. Luigi Comini si prepara a risalire la china nella corsa al bronzo, alimentando la suspense di una competizione appassionante. Mentre gli azzurri affrontano le sfide delle seconde categorie, il pubblico resta con il fiato sospeso: chi conquisterà il podio? Restate con noi, perché il meglio deve ancora arrivare.

Proseguono i Campionati Europei U20 di lotta al PalaMare di Caorle: oggi Luigi Comini potrà ripartire dai ripescaggi nella scalata al bronzo. Si è conclusa ieri per gli azzurri la seconda giornata dei Campionati Europei U20 al PalaMare di Caorle. Hanno gareggiato le seconde cinque categorie della lotta greco?romana ed erano presenti Emanuele Pollino (ai ripescaggi), Gabriele Pucher, Alessio Arancio, Federico Caniglia, Luigi Comini e Riccardo Bufis. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

