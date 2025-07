Lollobrigida ricevuto alla Casa Bianca | Italia e USA alleati strategici condividiamo valori prima che interessi

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha fatto storia: primo europeo a essere ricevuto alla Casa Bianca, sottolineando l’importanza di un’alleanza tra Italia e USA fondata su valori condivisi più che sugli interessi. Un incontro simbolico che rafforza il legame strategico tra i nostri Paesi, dimostrando come la collaborazione possa andare oltre le semplici relazioni diplomatiche, puntando su valori comuni e prospettive di crescita reciproca.

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida ha annunciato di essere stato il primo titolare europeo del dicastero ad essere ricevuto alla Casa Bianca. A renderlo noto è stato lo stesso Lollobrigida attraverso una dichiarazione in cui ha ringraziato Brook Rollins, segretario americano all’Agricoltura, definendola “collega e amica”. “USA e Italia – ha dichiarato il ministro – sono legati da valori comuni prima ancora che da rapporti commerciali importantissimi, che vanno difesi e incrementati”. Lollobrigida ha sottolineato il clima positivo dell’incontro con un’espressione in inglese: “We feel good together”, ovvero “stiamo bene insieme”, confermando l’impegno a rafforzare quella che ha definito “una alleanza strategica per noi e per l’intera Europa”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Lollobrigida ricevuto alla Casa Bianca: “Italia e USA alleati strategici, condividiamo valori prima che interessi”

