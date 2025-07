Lo Spirito del Pianeta 2025 un inno alla positività della vita

Lo spirito del pianeta 2025 si presenta come un vero e proprio inno alla positività e alla rinascita interiore. A Casirate D’Adda, Ivano Carcano e Simayiai ci invitano a liberarci dalle negatività quotidiane, riscoprendo l’equilibrio e il rispetto reciproco. Solo attraverso l’incontro con culture lontane possiamo ritrovare la nostra essenza più autentica, ristabilendo un senso di comunità e di connessione con il mondo che ci circonda.

Casirate D’Adda. “Liberarsi dalle negatività che ci circondano, anche solo per un momento. Ritrovare l’equilibrio, stare bene con noi stessi e con gli altri, per riscoprire il rispetto come visione del mondo. Torniamo a sentirci parte di una comunità e non solo un io: solo attraverso l’incontro con culture lontane possiamo riconnetterci con la nostra identità originaria, quella che forse abbiamo dimenticato”. Così Ivano Carcano e Simayiai Maasailady, organizzatori de Lo Spirito del Pianeta, f estival dei popoli indigeni e delle tradizioni nato 25 anni fa, annunciano il tema scelto per l’edizione 2025, in partenza giovedì 3 luglio presso il Bosco Grosso di Casirate d’Adda, in provincia di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it