Livorno | muore 57enne in scooter contro un’auto Due feriti uno è grave

Tragedia a Livorno: un uomo di 57 anni ha perso la vita in un violento incidente tra scooter e auto in via Leonardo da Vinci. La scena, ancora sotto shock, ha visto anche due feriti, uno dei quali in condizioni critiche. Un evento che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza della sicurezza stradale. La comunitĂ si stringe nel dolore, mentre le autoritĂ indagano sulle cause di questa drammatica collisione.

Incidente mortale ieri sera, 1 luglio 2025, intorno alle 22.30 in via Leonardo da Vinci a Livorno. A perdere la vita un uomo di 57 anni che, a bordo di uno scooter, si è scontrato violentemente contro un'auto, che a sua volta si è ribaltata L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Livorno: muore 57enne in scooter contro un’auto. Due feriti, uno è grave

