LIVE Paolini-Rakhimova Wimbledon 2025 in DIRETTA | si parte con l’azzurra al servizio

Preparatevi a vivere un emozionante incontro di Wimbledon 2025: Jasmine Paolini si prepara ad affrontare Kamilla Rakhimova in diretta. Tra tensione e adrenalina, le due campionesse sono pronte a scendere in campo, con l’obiettivo di conquistare il prossimo round. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e non perdere nemmeno un momento di questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:34 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco piĂą di 4 minuti via al match con l’azzurra al servizio. 18:32 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo Jasmine Paolini e Kamilla Rakhimova. 18:30 La vincente della sfida troverĂ al terzo turno una tra la tedesca Lys e la ceca Noskova. 18:26 Quello che andremo a commentare sarĂ il secondo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con l’azzurra che nel 2022 si impose in due parziali nel torneo WTA 100 di Les Franqueses del Valles. 18:22 Il russo Rublev completa la rimonta chiudendo per 3-1 ed estromettendo dal torneo il sudafricano Harris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Rakhimova, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si parte con l’azzurra al servizio

