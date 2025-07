LIVE Paolini-Rakhimova 2-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | primi assaggi del match

Non perdete gli aggiornamenti in tempo reale dal cuore di Wimbledon 2025, dove Paolini e Rakhimova si sfidano in un match emozionante. La tensione si fa palpabile mentre i primi scambi regalano spunti di alta classe e strategie intense. Restate con noi per vivere ogni punto e scoprire chi avrà la meglio in questa battaglia sul centrale londinese. Il match è appena iniziato, ma l’emozione è già alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Game Paolini. In rete il rovescio difensivo di Rakhimova. 40-30 Costruzione del punto perfetta dell’azzurra, che si apre il campo con il dritto incrociato carico. 30-30 Invece è vincente questa risposta di dritto della russa. 30-15 Fuori tempo la numero 80 WTA su questa risposta di rovescio. 15-15 Ottima risposta di rovescio di Rakhimova. 15-0 Non passa la risposta di dritto della russa. 1-1 Game Rakhimova. Paolini perde il controllo del dritto lungolinea e torna alla battuta. 40-30 Altro dritto incrociato pesante della numero 80 WTA. 30-30 Profondissima la risposta di rovescio della toscana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Rakhimova 2-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: primi assaggi del match

