L' Italia ora può investire in tecnologia

Il 5% alla difesa non è una dichiarazione di guerra. È una dichiarazione di indipendenza industriale, tecnologica e politica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Italia ora può investire in tecnologia

Emiliano al Festival delle Regioni di Venezia: "Investire sulla coesione dell'Italia" - Il presidente della Regione Puglia e vicepresidente della Conferenza delle Regioni, Michele Emiliano, ha partecipato all’apertura del quarto Festival “L’Italia delle Regioni” a Venezia.

Vertice NATO, dichiarazione finale: i Paesi alleati si impegnano a investire il 5% del PIL all'anno nei requisiti fondamentali della difesa, nonché nella spesa per la difesa e la sicurezza, entro il 2035 Vai su Facebook

L'Italia ora può investire in tecnologia; G7 Industria Tecnologia e Digitale 2024; Investire in Jasmy (JASMY) – Tutto quello che devi sapere.

L'Italia ora può investire in tecnologia - È una dichiarazione di indipendenza industriale, tecnologica e politica ... Scrive ilgiornale.it

Italia pronta alla guerra ibrida nella Nato: cyber scudi e satelliti - Nel 5 per cento del pil destinato alla Difesa al 2035 con l'accordo Nato c'è anche la cybersecurity e tecnologie satellitari, tlc per la sicurezza in Italia. Segnala agendadigitale.eu