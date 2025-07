Limen Salerno Festival 2025 | termina un’edizione sold out con grande partecipazione collettiva

La sesta edizione del Limen Salerno Festival si è conclusa con un entusiastico tutto esaurito, confermando il suo ruolo come uno degli eventi più attesi dell’estate. Dal 26 al 28 giugno, il Parco dell’Irno si è trasformato in un palcoscenico vibrante di musica, arte e partecipazione collettiva, sorprendendo con performance coinvolgenti e un pubblico trasversale. Tre giorni di successi e emozioni hanno reso questa edizione indimenticabile, lasciando tutti con la voglia di tornare.

Si è conclusa con il tutto esaurito della serata finale la sesta edizione del Limen Salerno Festival, che dal 26 al 28 giugno ha trasformato il Parco dell'Irno in un'arena viva, partecipata e colorata di musica e creatività. Un pubblico caloroso e trasversale ha premiato la proposta musicale del festival, rendendo questa edizione una delle più riuscite di sempre. Tre giorni di successi ed emozioni. Grandi nomi della scena musicale italiana si sono alternati sul palco: La Niña, Emma Nolde, Tre Allegri Ragazzi Morti e il gran finale con Morfuco & Tonico70 e i leggendari 99 Posse. Tra rime taglienti e messaggi di libertà, la musica ha risuonato forte.

