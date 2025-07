Leva militare anche per le donne La decisione che arriva dall’Europa e fa tremare l’Italia

L'estensione della leva militare alle donne in Danimarca scuote gli equilibri europei, alimentando un acceso dibattito anche in Italia. Questa mossa rappresenta una svolta storica nel sistema di difesa del Paese scandinavo, suscitando interrogativi e timori di un possibile allargamento del conscriptismo a livello europeo. Ma quali sono le implicazioni di questa decisione per il futuro della sicurezza e dell'uguaglianza? È solo l'inizio di un nuovo capitolo o un episodio isolato?

La Danimarca ha deciso di estendere la leva militare obbligatoria anche alle donne, una misura che ha acceso un dibattito acceso anche fuori dai confini nazionali. La decisione, appena entrata in vigore, rappresenta una svolta storica nel sistema di difesa del Paese scandinavo e ha contribuito ad alimentare paure e interrogativi anche in Italia, dove in molti temono che si tratti del primo passo verso un piano di arruolamento europeo più ampio e coordinato. Il provvedimento, approvato dal Parlamento danese, prevede che le donne, al pari degli uomini, possano essere chiamate a svolgere il servizio militare obbligatorio attraverso una sorta di “lotteria”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Leva militare, anche per le donne”. La decisione che arriva dall’Europa e fa tremare l’Italia

In questa notizia si parla di: leva - militare - donne - decisione

Leva militare, chi verrebbe arruolato se l’Italia fosse coinvolta in una guerra? - In un mondo sempre più instabile, il rischio di coinvolgimento militare si fa meno ipotetico e più concreto.

“Leva militare obbligatoria”. Decisione cruciale per la sicurezza dei prossimi anni Vai su Facebook

Danimarca, leva militare obbligatoria per le donne dal 2025: Necessario per la difesa nazionale; DANIMARCA- LEVA OBBLIGATORIA DI UNDICI MESI ANCHE PER LE DONNE; Danimarca rafforza l'esercito: servizio militare anticipato per le donne e maggiore spesa per la difesa.

Danimarca, al via la leva militare anche per le donne, servizio esteso a 11 mesi - Con le nuove norme sulla coscrizione si prevede che il numero complessivo di coloro che presteranno servizio militare ogni anno salga a 6. Come scrive ilsole24ore.com

Danimarca estende la leva militare anche alle donne con un servizio obbligatorio fino a 11 mesi - La Danimarca estende l’obbligo di leva militare anche alle donne, aumenta la durata del servizio a 11 mesi e punta a rafforzare l’esercito con più reclute e investimenti fino al 2033. Si legge su gaeta.it