Legacoop-Prometeia sale mismatch tra istruzione e salari

Il paradosso del mismatch tra istruzione e salari in Italia mette in luce una realtà complessa e frustrante: più si studia, meno si viene ricompensati. Dal 2011 al 2022, il livello di istruzione dei lavoratori è cresciuto, ma la domanda di competenze avanzate rimane ferma, penalizzando chi investe nel proprio futuro. Questa situazione ostacola la crescita e la competitività del nostro mercato del lavoro, evidenziando la necessità di un cambio di rotta urgente.

Istruzione alta, salario basso, ecco il paradosso del mismatch che frena il mercato del lavoro italiano; dal 2011 al 2022 cresce il livello medio di istruzione dei lavoratori, ma la domanda di lavoro non si è adeguata ad un'offerta con qualifiche più elevate ed ogni anno di studio oltre il livello richiesto dalla posizione lavorativa viene retribuito solo al 67% del suo valore reale. È quanto emerge dal Monitor "Il mismatch di qualifiche nel mercato del lavoro italiano", realizzato da Area Studi Legacoop in collaborazione con Prometeia. Dalle elaborazioni effettuate sui dati contenuti nella nuova edizione della Survey of Adult Skills (PIAAC) condotta dall'Ocse, emerge che, nel 2022, un lavoratore italiano ha in media 12,6 anni di istruzione, contro gli 11,3 del 2011. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Legacoop-Prometeia, sale mismatch tra istruzione e salari

In questa notizia si parla di: mismatch - istruzione - legacoop - prometeia

Legacoop-Prometeia, sale mismatch tra istruzione e salari; L’altra faccia del “mismatch”: cresce il livello di istruzione ma la domanda di lavoro non sempre si adegua all’offerta; Giovani sempre più istruiti, salari sempre più bassi.

Legacoop-Prometeia, sale mismatch tra istruzione e salari - Istruzione alta, salario basso,ecco il paradosso del mismatch che frena il mercato del lavoro italiano; dal 2011 al 2022 cresce il livello medio di istruzione dei lavoratori, ma la domanda di lavoro n ... Segnala ansa.it

Legacoop-Prometeia, emergenza demografica aggraverà il mismatch: 150mila lavoratori in meno all’anno fino al 2030 - Un tasso di disoccupazione ai minimi dal 2008 e un tasso di vacancy ai massimi storici, ma, allo stesso tempo, un mismatch numerico tra flussi di lavoratori in entrata e quelli, più numerosi, in ... Scrive ildiariodellavoro.it