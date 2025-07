Le vacanze 2025 ci costeranno il 5,5% in più a persona | rincari su spiaggia e trasporti

Le vacanze del 2025 si preannunciano più care, con un aumento del 55% a persona a causa dei rincari su spiaggia e trasporti. I vacanzieri dovranno prepararsi a spendere di più per godersi il mare, tra aumenti nei servizi e nelle tariffe. Una stagione estiva che richiederà un’attenta pianificazione per non lasciare nulla al caso. Continua a leggere per scoprire come affrontare al meglio questa nuova sfida economica.

I vacanzieri dovranno mettere in conto una spesa più alta quest'anno, per le tanto agognate ferie estive al mare: si registrano rincari in tutti i settori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rincari - vacanze - costeranno - persona

